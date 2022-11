Route: Das neue Flaggschiff Costa Smeralda tourt bis November in siebentägigen Törns durchs westliche Mittelmeer nach Italien, Frankreich und Spanien.

Preisbeispiel: Die Mittelmeer-Tour Italien, Spanien, Frankreich ab/bis Palma de Mallorca in einer Doppel-Balkonkabine in den Monaten Juli bis September p. P. ab 747 Euro (Preisbeispiel im September, aktuell kostet die Reise 929 Euro p.P). Für Familien interessant: Bei zwei Vollzahlern in der Kabine können zwei Kinder bis 17 Jahren bei Costa gratis mitreisen (www.costakreuzfahrten.de).