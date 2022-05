ESC-REKORD

Johnny Logan ist der einzige Künstler, der den Eurovision Song Contest, früher Grand Prix Eurovision de la Chanson, dreimal gewann: als Sänger – auch das schaffte sonst keiner – zweimal mit den selbst geschriebenen Songs "What’s another Year"1980 in Den Haag und "Hold me now" 1987 in Brüssel, als Komponist 1992 mit "Why me" von Linda Martin.