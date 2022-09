Die Leistungsformen, die da zusammengeführt werden sollen, zeigen, dass nicht nur an einer Leistung gedreht werden soll – wenn man es wirklich so macht. Außerdem steht da, dass die Bedarfe neu berechnet werden sollen: Was brauchen Kinder eigentlich? Auch das fordern wir auch schon lange. Um eine wirklich armutssichere Kindergrundsicherung zu gewährleisten, muss dieses ...

Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Berlin. In der neuen "Kindergrundsicherung" will die Ampel-Koalition eine Vielzahl bisheriger Leistungen für Familien zusammenfassen – vom Kindergeld über Hartz-IV bis zum Kinderzuschlag. Bestehen soll es aus einem festen Grundbetrag für alle und einem variablen Zuschlag, je nach Einkommen der Eltern.

Daniel Grein ist Geschäftsführer beim Deutschen Kinderschutzbund. Der Verband ist Teil eines Bündnisses, das ein solches Modell seit Jahren fordert. Im RNZ-Gespräch erklärt Grein, worauf es bei der Umsetzung ankommen wird – und was die Kinderlobby sich noch von der Regierung erhofft.

Herr Grein, beim Bürgergeld gibt es die Warnung vor "Hartz IV unter anderem Namen". Wie sieht es bei der Kindergrundsicherung aus?

Ich hoffe nicht. Der Kinderschutzbund fordert die Kindergrundsicherung schon lange als Leistung für alle Kinder, die wirklich armutssicher sein soll. Würde da nur ein "neues Kindergeld" rauskommen, würde das größere Enttäuschung bei uns auslösen.

Was ist so anders an dem Modell?

Im Moment haben wir ein sehr zersplittertes System von verschiedenen Leistungen. Keiner versteht das so ganz genau. Sie sind auch nicht richtig zielgerichtet, sie verhindern keine Armut und entlasten nicht an den richtigen Stellen. Und sie werden nicht genug in Anspruch genommen. Wenn wir uns den Kinderzuschlag angucken, der verhindern soll, dass Eltern aufgrund ihrer Kinder in den SGB-II-Bezug rutschen …

… weil die Eltern genug für sich verdienen, aber nicht für die ganze Familie.

Genau. Obwohl genug Leute in dieser Situation sind, beantragen nur bis zu 30 Prozent den Zuschlag. Das ist nicht gut. Wir erwarten uns von der Kindergrundsicherung einen großen Wurf.

Und was die Koalition bislang skizziert, gefällt Ihnen?

Die Leistungsformen, die da zusammengeführt werden sollen, zeigen, dass nicht nur an einer Leistung gedreht werden soll – wenn man es wirklich so macht. Außerdem steht da, dass die Bedarfe neu berechnet werden sollen: Was brauchen Kinder eigentlich? Auch das fordern wir auch schon lange. Um eine wirklich armutssichere Kindergrundsicherung zu gewährleisten, muss dieses Versprechen auch eingelöst werden.

Gibt es auch Schwachstellen?

Wir haben die große Sorge, dass das, was zu einem Flaggschiffprojekt ausgerufen wurde, im Modus Wirtschafts- und Energiekrise an Bedeutung verliert. Ich glaube, die Kindergrundsicherung ist auch eine Antwort auf diese Krisen. Aber im politischen Geschäft kann es sein, dass keine Kraft mehr für solche großen Würfe da ist. Was die Regierung sich vorgenommen hat, klingt gut. Aber sie muss jetzt auch liefern.

Die Gesetze sollen Ende 2023 fertig sein. Verstehen Sie den langen Vorlauf?

Ja. Wenn das alles so kommt, ist das sogar ein schneller Zeitplan. Aber man darf natürlich nicht bis dahin die armen Kinder vergessen.

Was wäre sofort zu tun?

Wir haben eine sehr hohe Inflation, die betrifft auch die Lebensmittelpreise. Wir haben eine Jahreszeit vor uns, die Herbst- und Winterkleidung erfordert. Das ist alles teurer geworden. So etwas wie den Sofortzuschlag kontinuierlich und regelmäßig weiter zu bezahlen, wäre notwendig. Wir haben auch jetzt schon viele Familien, die an der Armutsgrenze oder in Armut leben.

Bei der Kindergelderhöhung wurden zuerst die dritten und weitere Kinder vergessen. Wie fanden Sie das?

Ich hoffe, dass es ein redaktioneller Fehler war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung bewusst Familien mit mehr Kindern schlechter stellen will.

Wir haben seit sechs Monaten eine neue Familienministerin. Schon die zweite dieser Koalition. Wie zufrieden sind Sie bislang?

Es hat uns gefreut, dass Frau Paus das Thema Kindergrundsicherung auch in einer krisenhaften Situation nochmal so stark betont hat. Die leisen Stimmen der Kinder sind nicht immer laut zu hören: Das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt. Die Befürchtung ist, dass für die nächste Krise viel zu wenig gelernt wurde. Frau Paus sagt dazu sehr viel und sehr richtige Sachen. Die Lautstärke und die Hörbarkeit könnte da durchaus noch höher sein.