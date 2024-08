ZUR PERSON Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und organisiert Veranstaltungen wie seine "Russendisko". Mit der gleichnamigen Erzählsammlung und zahlreichen weiteren Werken wurde er zu einem der beliebtesten Autoren in Deutschland. Sein aktuelles Buch "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen" ist im Goldmann-Verlag erschienen (208 Seiten, 22 Euro).