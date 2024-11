Wittlich (dpa/lrs) - Bei der nach einem Wohnungsbrand in Wittlich tot aufgefundenen Person handelt es sich um eine 50-jährige Frau. Sie hatte alleine in der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses gelebt, in der das Feuer entstand, wie die Polizei mitteilte. Diese schließt einen technischen Defekt als Ursache aus. Darauf gebe es bislang keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Es werde von einem menschlichen Handeln, entweder fahrlässig oder vorsätzlich, ausgegangen.

Der Brand brach am Sonntagmittag im Schlafzimmer der Wohnung aus. Die Leiche der Frau soll obduziert werden. Die Wohnung wurde beschädigt, die Polizei schätzte den Schaden auf 60.000 bis 80.000 Euro.