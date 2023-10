Infos:

Anreise: Mit dem Auto sind es von Heidelberg nach Wissembourg über die A 5 via Karlsruhe knapp 100 Kilometer; schöner ist die Fahrt auf den Landstraßen über Speyer und Bad Bergzabern. Mit der Bahn: Wissembourg gehört zum VRN-Gebiet und ist per S-Bahn in zwei Stunden zu erreichen.

Übernachtung: Hotellerie au Cygne mit Restaurant, 15. bis 17. Jahrhundert zentral neben dem Rathaus, gehört zu den "Logis de France"; ab 90 Euro; www.hostellerie-cygne.com

Gleich nebenan: das Gästehaus "Au Faucon" ab 79 Euro (www.aufaucon.eu) und "La Couronne" mit Restaurant ab 75 Euro; www.couronne-wissembourg.com

Essen & Einkaufen: Restaurant Le Petit Dominicain (www.restaurant­lepetitdominicain.fr); Café Au Petit Kougelhopf, 20 Rue nationale; Patisserie Daniel Rebert, 7 Place du Marché aux Choux; Le Goût du Terroir (Käse aus Riquewihr), 30 Rue nationale; Auchan Supermarché, 2 Rue des Quatre Vents.

Ausflüge: Château Fort de Fleckenstein, nordvogesische Felsenburg; (www.fleckenstein.fr), Maginot-Linie Fort Schoenenbourg, Hunspach; www.lignemaginot.com

Weitere Infos: Office de Tourisme de l‘Alsace Vert, zum Regionalen Naturpark Nordvogesen, 2 Place du Saumon, F-67160 Wissembourg; www.alsace-verte.com