> Name: Thomas Götzinger

> Alter: 59

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (mit Ausnahme von 1985 bis 1988 während meines Studiums in Ludwigsburg).

> Beruf: Beamter

> Mitglied in diesen Vereinen: Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Basketball beim TSV 1863 Buchen sowie passives Mitglied in mehreren weiteren Vereinen in und um Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine lebhafte Kleinstadt und liegt inmitten einer attraktiven Naturlandschaft. Das finde ich überragend. Und gleichzeitig ist die Rundumversorgung mit allen Dingen, die man für den täglichen Bedarf benötigt, hervorragend gewährleistet.

> Das fehlt in Buchen: Wie ja schon in dieser Rubrik mehrfach erwähnt, fehlt in Buchen mitten auf dem Marktplatz ein Café. Zudem wäre eine Kommunikationskneipe mit großem Tresen in der Innenstadt wünschenswert.

> Mein Lieblingsplatz: Für unsere Spaziergänge schätze ich die Wald- und Wanderwege rund um den Hollersee sehr. Auch das grüne Band im Morretal in Richtung Hettigenbeuern sucht seinesgleichen. Die Natur und die Landschaftsformen faszinieren mich nach wie vor.

