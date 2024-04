> Name: Sandra Steichler

> Alter: 51

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: seit 1993 Hettingen, zuvor Buchen

> Beruf:Medizinische Angestellte

> Mitglied in diesen Vereinen: FC Viktoria Hettingen, Heimatverein Hettingen, FG "Hettemer Fregger"

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich mag es, dass Buchen und auch Hettingen klein und überschaubar sind. Es gibt hier viele nette Menschen, und jeder kennt hier jeden. Es gibt hier außerdem alles, was man so benötigt.

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt ein größeres Angebot an Fachärzten.

> Mein Lieblingsplatz: Mein Lieblingsplatz ist die Bank vor der Kapelle "Schönster Jesus" in Hettingen und die umliegende Natur.