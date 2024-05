> Name: Roland Linsler

> Alter: 61

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Hettingen

> Beruf:Diplom-Verwaltungswirt (FH)

> Mitglied in diesen Vereinen: Ortschaftsrat in Hettingen, Stadtrat in Buchen, Aufsichtsrat der Familienheim Baugenossenschaft Buchen-Tauberbischofsheim, Vorsitzender CDU-Ortsverband Hettingen, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister der Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte sowie Mitglied beim FC Viktoria Hettingen, Heimatverein Hettingen und Verein Bezirksmuseum Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Das gute Miteinander der Bürgerinnen und Bürger, das sich auch darin zeigt, dass man sich kennt, gegenseitig schätzt und unterstützt und – auch bei der Arbeit im Gemeinderat – stets bemüht ist, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Hinzu kommt, das vielfältige Angebot der über 100 örtlichen Vereine in der Kernstadt und den Stadtteilen mit vielen herausragenden sportlichen, gesanglichen und musikalischen Talenten, die wir anlässlich des Festakts zum Stadtjubiläum im Juni des vergangenen Jahres einmal mehr eindrucksvoll erleben durften.

> Das fehlt in Buchen: Die im vergangenen Jahr geschlossene Notfallpraxis des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes.

> Mein Lieblingsplatz: Unser Balkon mit dem Blick in den Garten.