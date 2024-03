> Name: Oliver Adrian

> Alter: 56

> Heimatort: Hollerbach

> Wohnort: Hollerbach seit Geburt (Zwischendurch mal Buchen)

> Beruf: Dipl. Ing.

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Hollerbach, TSV Buchen, Kolping Buchen, DAV, SV Waldhausen

> Das mag ich besonders an Buchen: Man kennt sich, man schätzt und respektiert sich. Die Faschenacht und den Schützenmarkt, Heimspiele der Buchener Handballer.

> Das fehlt in Buchen: Eine belebtere Innenstadt, ein Straßencafé in der Innenstadt bzw. am Marktplatz.

> Mein Lieblingsplatz: In Hollerbach, oberhalb Richtung Sportplatz mit Blick über Hollerbach auf das Hollerbacher Tal.