> Name: Nurhaya Bani-Etkü

> Alter: 59

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt (seit 1991)

> Beruf: Ergotherapeutin

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: Ortschaftsrätin in Hainstadt, Personalrätin für das Geriatriezentrum in Walldürn, Mitglied im türkischen Frauenbund, Vorstand beim TTSC Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, vielfältige Dienstleister wie Gastronomie, Seniorenbetreuung, verschiedene Schulen und Kindergärten sowie Kinderbetreuung, öffentliche Verkehrsmöglichkeiten, wie Bahn, Bus oder Stadtbus

> Das fehlt in Buchen: sichere und barrierefreie Fuß- und Radwege, barrierefreie Fußgängerzone, mehr Leben in der Innenstadt, Open-Air-Musikveranstaltungen und eine bessere Verteilung der Einnahmen aus den Windrädern

> Mein Lieblingsplatz: zuhause