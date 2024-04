> Name: Melanie Haag

> Alter: 42

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf:selbständige Schuh- und Sportfachwirtin

> Mitglied in diesen Vereinen: Aktivgemeinschaft Buchen TSV Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine wunderschöne Stadt zum Leben, Arbeiten und Einkaufen. Es gibt überall tolle Angebote für Familien, alles ist auf kurzen Wegen erreichbar. Buchen hat Charme und Charakter.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich fehlt nichts, es gibt alles, was man braucht, vielleicht wäre ein Kino schön. Für junge Familien mit kleinen Kindern wäre eine zusätzliche öffentliche Toilette in der Fußgängerzone mit Wickeltisch super. Es wäre klasse, wenn es noch mehr Begegnungsstätten für alle Altersgruppen in der Innenstadt gäbe, damit diese so schön und lebendig bleibt.

> Mein Lieblingsplatz: Da gibt es viele.