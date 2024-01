> Name: Luca Slepkowitz

> Alter: 13

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Schüler

> Mitglied in diesen Vereinen: FGH70 "Höpfemer Schnapsbrenner", TC Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Dass trotz der ländlichen Lage eigentlich alles, was man zum Leben und im Alltag braucht, vorhanden ist und es ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten gibt.

> Das fehlt in Buchen: Eine belebte Innenstadt mit vielen, kleinen Geschäften zum Einkaufen, ein Modeladen für Jugendliche und ein Kino.

> Mein Lieblingsplatz: Unser Garten mit tollem Ausblick auf den Wartturm, die Natur rund um Buchen, der Hollersee und der Wartturm.