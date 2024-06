> Name: Heike Nawotka

> Alter: 58

> Heimatort: Weißbach im Hohenlohekreis

> Wohnort: seit 33 Jahren in Waldhausen

> Beruf: kaufmännische Angestellte

> Mitglied in diesen Vereinen: Vorsitzende des Heimatvereins "Waldhausen 2006", stellvertretende Vorsitzende des Gesangvereins "Liederkranz" Waldhausen, Mitglied im Sportverein Rot-Weiß Waldhausen, der DLRG und der FG "Klingemänner" sowie im Fischereiverein Mosbach und Umgebung

> Das mag ich besonders an Buchen: die gute ärztliche Versorgung, das freundliche Miteinander; vor allem aber gefällt mir der sehr gute Zusammenhalt bei uns im Ort.

> Das fehlt in Buchen: das Café "Riesen" und ein Haushaltswarengeschäft

> Mein Lieblingsplatz: mit meiner Familie in unserem schönen großen Garten und am Dorfplatz in Waldhausen, wenn die örtlichen Vereine ein Fest veranstalten und bewirten