> Name: Gerald Kaiser

> Alter: 53

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (seit Geburt), mit Unterbrechungen während des Studiums in Heidelberg und Newcastle-upon-Tyne (Großbritannien)

> Beruf:Lehrer am BGB

> Mitglied in diesen Vereinen: Kolpingsfamilie Buchen, "BCH-Bloos-Band", Odenwaldklub, TSV Buchen, Gesundheitssportverein "Vivio", Deutscher Alpenverein (Sektion Buchen)

> Das mag ich besonders an Buchen: dass der Dialekt hier noch durchaus "salonfähig" ist, dass "Süßstückchen" bei uns einfach "Mörbs" heißen, dass man hier das Jahr einteilt in "vor oder nach Faschenacht" bzw. "vor oder nach Schützenmarkt", dass das Musik-, Vereins- und Schulleben so breit gefächert ist, dass die Vorzüge von Odenwald und Bauland gleich in zwei Naturparks zum Ausdruck kommen!

> Das fehlt in Buchen: zum Stadtjubiläum: "Frei-Mörbs" für alle!

> Mein Lieblingsplatz: Weg entlang der Morre durchs schöne Mühltal bis Heddebör, dann weiter über Zittenfelden und Schneeberg bis zur Mündung in Amorbach