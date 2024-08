> Name: Elke Schwab

> Alter: 69

> Heimatort: Bofsheim

> Wohnort: Eberstadt (seit 1961)

> Beruf: Lehrerin, Studiendirektorin am Burghardt-Gymnasium im Ruhestand, Höhlenführerin

> Mitglied in diesen Vereinen: VfL Eberstadt, "Liederkranz" Eberstadt, Verein der Freunde des BGB, DAV Buchen, ehrenamtliches Engagement als Ortschaftsrätin (15 Jahre), jetzt Kirchengemeinderätin

> Das mag ich besonders an Buchen: bürgerfreundliches Miteinander im Buchener Rathaus und in der Ortschaftsverwaltung; gute ärztliche Grundversorgung; kurze Wege zum Einkaufen, auch auf den Wochenmarkt. Überall, in Vereinen und bei Veranstaltungen, trifft man Freunde und Bekannte, ein schönes Miteinander in einer überschaubaren Gemeinschaft. Eine Stadt und ein Ortsteil, eingebettet in eine noch intakte Natur mit ausgebauten Rad- und Wanderwegen.

> Das fehlt in Buchen: Ich wünsche mir eine Stärkung des ÖPNV und eine verbesserte Anbindung an überregionale Verkehrskonzepte.

> Mein Lieblingsplatz: der Blick auf Eberstadt von meiner Streuobstwiese bei Sonnenuntergang