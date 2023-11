> Name: Christine Eberlein

> Alter: 58

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Bankkauffrau, seit fünf Jahren in der Verwaltung der VHS.

> Mitglied in diesen Vereinen: DLRG Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: dass es hier so tolle Kolleginnen gibt, dass ich morgens von den Kirchenglocken geweckt werde, dass man sich kennt und Anteil nimmt am Leben der Nachbarn, Freunde und Bekannten, dass wir irgendwie in jede Richtung in nur einer Autostunde eine schöne Stadt erreichen können

> Das fehlt in Buchen: ein Café oder Bistro am Marktplatz, wo man wie früher schön im Sonnenschein sitzen kann, ein besserer Bahnanschluss

> Mein Lieblingsplatz: der Wartturm und die Wege drumherum, die Stadtkirche zum Kraft tanken, natürlich unsere gemütliche Terrasse, am Liebsten wieder mit der ganzen Familie