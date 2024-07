> Name: Christian Baumbusch

> Alter: 31

> Heimatort: Bödigheim

> Wohnort: Bödigheim (schon immer)

> Beruf: Immobilienmakler

> Mitglied in diesen Gemeinschaften und Vereinen: FC Germania Bödigheim, Heimatverein, FG "Bedemer Hannmertli", Förderverein Bildungshaus Am Römer, Ortschaftsrat

> Das mag ich besonders an Buchen: Die im Wesentlichen gute Versorgung. Unser Trumpf: die vielen unterschiedlichen Vereine und die damit verbundene Gemeinschaft, das Persönliche: Man kennt sich hier! Und unsere Nähe zur Natur mit den vielen Rad- und Wanderwegen.

> Das fehlt in Buchen: Es gibt ganz sicher noch einige Stellschrauben, aber wir sollten – auch gerade der aktuellen Zeiten wegen – weniger darüber nachdenken, was wir noch alles gerne hätten, sondern auch mal wieder schätzen, was wir an unserer wirklich lebenswerten Heimat haben.

> Mein Lieblingsplatz: Die Natur vor unserer Haustür kombiniert mit unserer Terrasse und dem Lauschen des Vogelzwitscherns.