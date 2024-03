> Name: Bernhard Linsler

> Alter: 72

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (seit 1975)

> Beruf: Pensionär, vorher Lehrer und Schulleiter der Jakob-Mayer-Grundschule

> Mitglied in diesen Vereinen: SV Gerichtstetten, TSV Buchen, DRK Buchen, Verband Wohneigentum Buchen, Kirchlicher Bauverein St. Oswald und diverse Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: die freundlichen und aufgeschlossenen Menschen, mit denen man schnell in Kontakt kommt; das rege Vereinsleben; die abwechslungsreiche Landschaft; die überschaubare Größe und die kurzen Wege zu allem, was man braucht (Einkauf, Ärzte, Kirche, Sport)

> Das fehlt in Buchen: Mir persönlich fehlt eigentlich gar nichts. Schön wären schnellere Bahnverbindungen in die Ballungszentren und Radwege in der Innenstadt. Für die Jugend fehlt ein offenes Jugendzentrum mit Freizeitangeboten.

> Mein Lieblingsplatz: Meine Lieblingsplätze sind die Stammbergkapelle in Tauberbischofsheim, mein Schrebergarten und unsere Terrasse. Mein Lieblingsweg ist der Fasanenpfad.