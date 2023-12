> Name: Anna Daskaloudi-Lampe

> Alter: 50

> Heimatort: Weißbach im Hohenlohekreis

> Wohnort: Buchen (seit 2000)

> Beruf: Kinderkrankenschwester. Diesen Beruf übe ich aber nicht mehr aus. Ich bin jetzt Heilpraktikerin und habe mir vor vier Jahren meinen Traum erfüllt und in der Walldürner Straße in Buchen eine eigene Naturheilpraxis eröffnet.

> Mitglied in diesen Vereinen: Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums, Prana Germany e.V., TSV Buchen und Union Deutscher Heilpraktiker, Landesverband Baden-Württemberg.

> Das mag ich besonders an Buchen: die schmalen Gassen links und rechts der Fußgängerzone und der Vorstadtstraße. Sie erinnern mich an das Dorf in der Nähe von Kavala in Griechenland, in dem meine Eltern leben.

> Das fehlt in Buchen: Plätze zum Innehalten mitten in der Stadt, zentral gelegene Lokale, die zum Verweilen einladen, zum Beispiel ein kleines Bistro oder ein Café mit Wohlfühlatmosphäre in der Fußgängerzone.

> Mein Lieblingsplatz: die Flurkapelle in Bödigheim, hier mag ich das warme Holz und die Schlichtheit dieses preisgekrönten Bauwerks. Die Kapelle ist jederzeit zugänglich, sie hat keine Eingangstür und vermittelt so eine wohltuende Offenheit. Gleichzeitig fühlt man sich hier sicher und geborgen.