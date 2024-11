Ravensburg (dpa/lsw) - Die Schneefälle im Süden Baden-Württemberg sorgen für erste wetterbedingte Unfälle. In den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis registrierte die Polizei schon am frühen Abend fast ein Dutzend Einsätze, wie ein Sprecher erklärte. Viele seien noch in Bearbeitung. "Wenn der erste Schnee fällt, herrscht immer ein bisschen Chaos", sagte der Polizeisprecher: "Wir haben ordentlich zu tun."

Verletzte habe es bisher nicht gegeben. Bei den Einsätzen gehe es vor allem um Sachschaden. Zudem stehe auf der Bundesstraße 463 bei Nollhof (Landkreis Sigmaringen) ein Lastwagen quer.

Der Deutsche Wetterdienst hatte wegen der starken Schneefälle eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch das Polizeipräsidium Freiburg berichtete am frühen Abend von mehr wetterbedingten Einsätzen.