Offenbach (dpa/lrs) - Trüb beginnt die neue Woche. Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter hält sich bis in den Vormittag hinein in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Auch wenn sich der Nebel auflöst, gibt es viele Wolken, vor allem nördlich von Mosel und Lahn bleibt es ganztägig neblig-trüb. Die Höchsttemperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad.

Am Dienstag ist es zunächst nebelig, anschließend kommt jedoch die Sonne heraus und es ist heiter bis wolkig bei 14 bis 17 Grad. In den Hochlagen der Eifel wird es nicht wärmer als 12 Grad. Ähnliches Bild am Mittwoch: Erst Nebel und Hochnebel, nach Auflockerung vor allem im Süden Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad.