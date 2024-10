Barweiler (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in den nächsten Tagen wechselhaftes und mildes Herbstwetter. Ab Montagnachmittag seien einzelne Gewitter und Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Dienstag regne es gebietsweise bis zu 35 Liter pro Quadratmeter. Die Höchsttemperaturen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote