Stuttgart (dpa/lsw) - Die stürmische Nacht im Südwesten ist nach ersten Erkenntnissen ohne größere Folgen geblieben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Schwarzwald oberhalb von 1000 Metern auf. Es kann allerdings weiter starke bis stürmische Böen geben. Nach Angaben des Innenministeriums hat es bis zum Morgen keine Meldungen von größeren Schäden gegeben.

In der Nacht zu Samstag wird der Wind laut einem Sprecher des DWD schwächer. Dann werde es am Samstag bei milden Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad immer wieder regnen. Am Sonntag kühlt es laut DWD auf drei bis acht Grad ab und der Regen wird weniger. In den höheren Lagen könne es das ganze Wochenende immer wieder zu Schneefall kommen.