Berlin (dpa) - 10. Kalenderwoche, 68. Tag des Jahres



Noch 297 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Bruno, Dominikus, Franziska

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Südkoreaner wählen den konservativen Oppositionskandidaten Yoon Suk Yeol zum neuen Präsidenten. Der frühere Generalstaatsanwalt tritt am 10. Mai die Nachfolge von Moon Jae In an, der nicht