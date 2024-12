Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Aus der Ampel-Koalition in Berlin bekäme die CDU in Rheinland-Pfalz laut einer Umfrage die meisten Stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Laut "Rheinland-Pfalz-Trend" würde sie im Bundesland auf 35 Prozent kommen und damit ihr Ergebnis von der letzten Bundestagswahl 2021 mit 24,7 Prozent deutlich verbessern. Die SPD würde 19 Prozent (2021 in Rheinland-Pfalz: 29,4), die AfD 16 (9,2), die Grünen 12 (12,6) bekommen. Die FDP würde unter fünf Prozent bleiben (11,7) ebenso wie das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Von den nominierten oder designierten Kanzlerkandidaten in Rheinland-Pfalz liege derzeit CDU-Chef Friedrich Merz mit 38 Prozent vorn. Ihm folgen Robert Habeck von den Grünen (32 Prozent), Alice Weidel von der AfD (25) und der amtierende SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz (21).

Bei der vom Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des Südwestrundfunks (SWR) in Auftrag gegebenen Umfrage des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap wurden 1175 wahlberechtigte Menschen in Rheinland-Pfalz befragt. Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung. Diese fand vom 5. bis 10. Dezember statt. Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Magazin am Donnerstag ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.