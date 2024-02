Waghäusel. (pri) In Waghäusel-Wiesental soll eine Frau bei einem Messerangriff schwer verletzt worden sein. Die Polizei erhielt am Mittwochnachmittag über den Notruf einen Alarm und gab am Donnerstag auf Nachfrage bekannt, dass ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen wurde.

Die Feuerwehr brachte die Frau aus ihrer Wohnung. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie operiert wurde. Die Kriminaltechnik war vor Ort, um Spuren zu sichern.

Die Bahnhofstraße war zeitweise vollständig gesperrt. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben.