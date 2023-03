Anreise: Zahlreiche Fluggesellschaften fliegen ab Frankfurt nach Toronto. Hin- und Rückflüge gibt es ab 600 Dollar.

Übernachten: Hotels in Downtown Toronto sind kein Schnäppchen. Realistischerweise muss man mit 300 Dollar pro Nacht und Zimmer in einem Drei-Sterne-Hotel rechnen. Das Frühstück kommt noch dazu. Wer in einer Hotellegende wie dem Fairmont Royal York übernachten möchte, zahlt rund 500 Dollar die Nacht und Zimmer. Es empfiehlt sich, die Preise auf verschiedenen Buchungsportalen zu vergleichen.

Unterwegs in Toronto: Fast alle Sehenswürdigkeiten können zu Fuß erreicht werden. Wer auch mal die Außenbezirke erkunden möchte, kann sich einen Tagespass für U-Bahnen, Tram und Bus kaufen. Er kostet 13.50 kanadische Dollar und wird in den U-Bahn-Stationen verkauft. Ein Einzelticket kostet 3,25 kanadische Dollar. www.ttc.ca

Foodtouren: Ob Foodtour durch Kensington Market, Spaziergang im Distillery District oder eine Donut Tour – das kulinarische Angebot ist riesig. Die dreistündige Tour durch Kensington Market kostet 75 kanadische Dollar. Im Preis inbegriffen sind verschiedene Kostproben. Einen guten Überblick über Foodtouren gibt es im Internet auf tripadvisor.com, viator.com oder secretfoodtours.com/toronto/

Auskünfte: www.destinationtoronto.com