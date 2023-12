Stimmen zum Spiel Academics Ludwigsburg

Stimmen zum Spiel

> Josh King, Riesen-Headcoach: "In jedem Aspekt wurden wir heute geschlagen. Wir haben 20 Offensivrebounds abgegeben, Heidelberg hat 16 Rebounds mehr geholt als wir. Wir haben gegen ein Team gespielt, das Verletzungssorgen hat. Wir waren nicht das bessere Team und haben Glück, als Sieger vom Parkett zu gehen."

> Isaiah Whaley, diesmal Topscorer der Academics: "Am Ende können wir aus dieser Partie viel Selbstvertrauen ziehen. Wir können mit jedem Team mithalten. Am Ende sind es Kleinigkeiten, die diese Partie entscheiden. Ich musste mich ein wenig an die Physis und Schnelligkeit gewöhnen, die Trainer haben mich ermutigt, mein Spiel zu spielen. Das hat mir sehr geholfen."

> Vincent Kesteloot, Flügelspieler der Academics: "Wir sind einfach genervt davon, die Spiele so zu verlieren. In den letzten zwei Wochen waren wir mental ein wenig niedergeschlagen. Heute hat es leider nicht gereicht, aber auf dem Kampf und der Energie können wir aufbauen."

Notiert von Nikolas Beck