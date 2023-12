Stimmen zum SVS gegen Essen

Stimmen zum Spiel

Jens Keller, Sandhäuser Trainer: "Wir sind gut reingekommen, haben die ersten 15 Minuten kontrolliert. Dann hatten wir Glück, dass unser Torhüter zwei Bälle sehr gut hält. Wir haben gut gekämpft und den Sieg verdient."

Christoph Dabrowski, Essener Trainer: "Sandhausen ist einfach eine erfahrene Truppe, die intensiv und aggressiv verteidigt und wenig zulässt. Wir sind enttäuscht, dass wir nicht mindestens einen Punkt an der Hafenstraße behalten."

Sebastian Stolze, SVS-Spieler: "Essen hatte viel Ballbesitz. Wir hätten unsere Konter noch besser ausspielen können. Dass in so einem Stadion mit den Fans im Rücken auch mal Gefahr aufkommen kann, ist klar. Aber wir haben es bis zum Ende verteidigt. Wie sich Alex Mühling am Ende mit dem Kopf in den Fernschuss wirft – das war eine Schlüsselszene."

Abu-Bekir El-Zein, zweifacher Torschütze des SV Sandhausen: "Vor dem Spiel habe ich versucht, alles auszublenden und mein Ding durchzuziehen. Nicht meine beiden Tore waren der Schlüssel zum Erfolg, sondern die Teamleistung." (ber)