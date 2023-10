Stimmen vom Waldhof

> Laurent Jans, Waldhof-Außenverteidiger: "Wenn du nach 42 Sekunden mit 0:1 hinten liegst, ist es normal, dass eine gewisse Verunsicherung da ist. Jedem von uns muss bewusst werden, worum es jetzt geht. Fußball spielen können wir, aber es ist eben etwas anderes, wenn man mit Druck spielt und punkten muss. Das muss in die Köpfe aller Spieler. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit der Qualität, die wir haben, da raus kommen werden."

> Rüdiger Rehm, Waldhof-Trainer: "Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass in der Mannschaft irgendetwas nicht passt. Ich habe eher das Gefühl, dass die Jungs am Boden liegen. Daraus müssen wir die Schlüsse ziehen und nicht nur drauf hauen, sondern die Hand reichen und sie hochziehen." rodi