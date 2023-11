Stimmen zum Spiel

> Rüdiger Rehm, Trainer SVW: Das Spiel war kein klares 2:0 für den Gegner. Wir haben uns nach unseren zwei frühen Wechseln nach und nach befreit, zwar viele Standardsituationen zugelassen, aber diese ordentlich wegverteidigt. Wir waren in der Halbzeit sehr positiv in der Kabine, weil wir sehr gut im Spiel drin waren. Essen hat seine Chancen besser genutzt. Wenn man solche Traumtore schluckt, ist das schon sehr frustrierend, aber morgen müssen wir wieder aufstehen. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen weiter arbeiten und den Jungs die Sicherheit geben, dass sie diesen Ball ins Eckige kriegen. Ich bin voll bereit, mit den Jungs zu arbeiten. Wir haben aber nicht ewig Zeit.

> Christoph Dabrowski, Trainer RWE: In der ersten Halbzeit war Waldhof ein sehr unangenehmer Gegner, der immer wieder Umschaltsituationen hatte. Waldhof hat seine Konter zum Glück für uns nicht genutzt. Man braucht dann diesen Dosenöffner. Ich hätte mir gewünscht, dass der Elfmeter schon sitzt.

> Laurent Jans, Verteidiger SVW: Die Gefühlslage ist sch ... Mit dem verschossenen Elfmeter hatte ich gedacht, dass wir heute vielleicht das Spielglück haben. Leider war das nicht so und wir bekommen wieder so ein Traumtor. Es ist oft so: Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Wir kriegen es einfach nicht fertig, mal den Bock umzustoßen und selbst in Führung zu gehen. Im Heimspiel gegen Verl müssen wir jetzt natürlich die drei Punkte holen. rodi