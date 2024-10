Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Erlass für einen Wechsel der Dienststelle für hessische Polizisten alle fünf Jahre soll in mehreren Monaten auf den Prüfstand kommen. Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden zum Anfang 2024 in Kraft getretenen sogenannten Rotationsbeschluss, noch sei es zu früh, die Erfahrungen damit zu bewerten. "Ich will nach einem Jahr, also

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote