Von Andreas Hanel

Seckach. Mitte Mai stand es fest: Bei der traditionsreichen Stadtbäckerei Trabold in Osterburken ist nach 117 Jahren der Ofen aus. Die Einstellung des Geschäftsbetriebs war aufgrund der finanziellen Schieflage nicht mehr aufzuhalten. Betroffen waren davon auch die drei – von ehemals zwölf – verbliebenen Verkaufsstellen, darunter die in Seckach.

Von dort gibt es aber rund zwei Monate später gute Nachrichten: In Seckach wird nämlich wieder gebacken. Karin Klug aus Osterburken hat die Räumlichkeiten der Trabold-Verkaufsstelle am Kreisverkehr übernommen und fungiert nun als Geschäftsführerin der neuen Bäckerei, die den Namen "Backshop Klug" trägt und am vergangenen Donnerstag, 1. August, öffnete. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von Tochter Stefanie Klug und deren Mann Tekin Arslan.

"Ich bin schon früher als Kunde immer gerne hierhergekommen, um einzukaufen oder auch eine Tasse Kaffee zu trinken", verrät Arslan, der für die Organisation im Hintergrund zuständig ist. Noch besser kennt allerdings seine Schwiegermutter und die neue Geschäftsführerin Karin Klug den Laden. Denn sie hat seit der Eröffnung der Trabold-Bäckerei dort gearbeitet. Als die Verkaufsstelle schließen musste, haben sie gemeinsam beschlossen, die Bäckerei zu übernehmen. "Seckach ist eine schöne Gemeinde", weiß Tekin Arslan. "Und der Standort beim Kreisverkehr ist super."

Und so haben sie in letzter Zeit den Verkaufsraum renoviert und neugestaltet. "Den größten Umbau haben wir im hinteren Teil des Gebäudes vorgenommen", erklärt Arslan. Nämlich in der Backstube. Dort musste unter anderem der komplette Boden ausgetauscht werden, außerdem wurde eine Kühlzelle installiert.

In der Backstube wird Karin Klugs Mann backen, außerdem werde noch ein Konditor eingestellt, verrät Arslan. Neben den Familienmitgliedern, die sich vor allem um die Organisation und die Bürokratie kümmern, werden sechs Mitarbeiter in Teilzeit für das Wohl der Kunden sorgen, wobei die ehemaligen Mitarbeiter der Trabold-Verkaufsstelle übernommen wurden. "Die sind ein eingespieltes Team und kennen alles", so Arslan. "Das Besondere sind bei uns die Produkte und unsere Mitarbeiter."

Apropos Produkte: Der neue Backshop Klug bietet sämtliche Backwaren von Brot über Brezeln bis zu süßen Teilchen an. Darüber hinaus gibt es noch eine heiße Theke mit Fleischkäse, Frikadellen oder Schnitzel. Und natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen, der an den Sitzmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genossen werden kann.

Beim Backshop Klug wird zudem Wert auf regionale Produkte gelegt. So gibt es einen kleinen, aber feinen Hofladen, der zum Beispiel Nudeln und Eier aus der Region bereithält.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag jeweils von 6 bis 13 Uhr. "Wir könnten uns allerdings vorstellen, die Öffnungszeiten noch zu erweitern", erklärt Tekin Arslan, der zusammen mit seiner Familie schon der Eröffnung entgegenfieberte. Und das dürfte bei den Kunden aus Seckach und der Umgebung nicht anders sein ...