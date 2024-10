Eislingen (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in einem Chemieunternehmen in Eislingen (Kreis Göppingen) von Öl übergossen worden, das sich anschließend entzündete. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann hatte Wartungsarbeiten an einem Reaktor durchgeführt, indem mittels Filtern Altöl aufbereitet