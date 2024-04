Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg aus allerdings mit mehrmaligem Umsteigen. Ab der Graubündner Hauptstadt Chur geht es weiter mit dem "Postbüsli". Fahrtzeit: zwischen sechs und sieben Stunden.

Mit dem Auto sind es etwa fünf Stunden, ob über Freiburg und Basel oder Ulm und Bregenz. Die Fahrstrecke: etwa 450 Kilometer.

Unterkunft: Riders Hotel in Laax, wenige Meter von der Talstation der Bergbahn Crap Sogn Gion entfernt. Alpenländischer Stil modern interpretiert. DZ ca. 300 Euro mit Frühstück.

Hotel Bellevue in Flims, in der Nähe mehrerer Bergbahnen, gemütliches Haus mit guter Küche. DZ ca. 210 Euro mit Frühstück.

Ganz speziell: die Segnespass Mountain Lodge auf 2625 Meter, eine an den Fels "geklebte" ehemalige Militärbaracke mit 12 Schlafplätzen.

Weitere Infos: Die Schweiz ist kein Reiseland für Sparfüchse. Nach offiziellen Statistiken liegt das Preisniveau etwa um 80 Prozent über dem Durchschnitt der EU-Staaten. Ein Essen kostet etwas das Doppelte wie in Deutschland, bei Getränken sieht es nicht viel besser aus.