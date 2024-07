Laut internationalem Übereinkommen muss bei Schiffen, die mit mehr als 100 Personen an Bord haben und mehr als drei Tage unterwegs sind, ein Schiffsarzt an Bord sein. Bei Schiffen unter deutscher Flagge liegt die Grenze bei 75 Personen. Große Kreuzfahrtschiffe haben oft mehrere Medizinerinnen und Mediziner an Bord und verfügen über ein gut ausgestattetes Bordhospital.Text