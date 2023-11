Er hat es weit gebracht, sehr weit. Seit 31. August ist in den USA, wo er an der University of Washington in Seattle sein Grundstudium begonnen hat. Natürlich geht es dort auch um Golf. "Ich wollte schon immer College-Golf spielen", sagt der 18-Jährige aus Sulzfeld.

Wer weiß: Vielleicht kann der deutsche Juniorennationalspieler über dem großen Teich den nächsten Schritt seiner Karriere gehen. Es gibt nicht wenige, die ihm sehr viel zutrauen. 2023 war ein starkes Jahr für den jungen Mann aus dem Kraichgau. Mit den Herren des GC St. Leon-Rot wurde er Anfang August deutscher Mannschaftsmeister – auch dank seines Mitwirkens: Beim Final Four im GC Pfalz gewann Kölle im Halbfinale gegen den GC Hubbelrath ebenso alle Matches wie beim 8,5:3,5-Erfolg im Finale gegen den GC Mannheim-Viernheim. Ein paar Wochen zuvor hatte er bereits das Junior Team Germany bei der EM tatkräftig unterstützt.

Sein größter Erfolg als Einzelspieler: der Triumph bei der International Matchplay-Trophy (imt) Ende Juli im GC Reischenhof. "Das war schon etwas Besonderes. Es war das Turnier des eigenen Verbandes, ich habe die Kader durchlaufen", sagt Kölle. Nach starker Qualifikation war der 18-Jährige auch in der K.o.-Runde von nichts und niemandem zu bremsen – im Finale zwang er Benedict Boensch im Stechen am ersten Extraloch in die Knie. Dabei fiel er nicht nur mit seinem feinen Händchen auf. "Finn ist ein Kämpfer. Er gibt niemals auf und ist enorm gereift", sagt Manfred Kohlhammer, der Landesjugendwart des Baden-Württembergischen Golfverbandes, und lobt: "Das war das beste imt-Finale, das es jemals gegeben hat."

Außerdem erwähnenswert: Kölles fulminante 63er-Runde Mitte Mai auf dem Meisterschaftscourse in St. Leon – nur einen Schlag über dem Platzrekord. esc