Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit sind im Profisport heutzutage nicht mehr allzu sehr verbreitet. Bei Sarai Linder (Foto: Grün) ist das anders. Die gerade 24 Jahre alt gewordene Nationalspielerin der TSG Hoffenheim ist stolz darauf, den Sprung nach oben in der Region geschafft zu haben. In Sinsheim geboren, begann sie im Stadtteilverein SV Hilsbach mit dem Fußballspielen und kam 2010 in die Jugendabteilung der TSG Hoffenheim. Dort durchlief sie alle Juniorinnenteams und kam über das U17-Bundesligateam mit erst 15 Jahren zu ihrem Debüt in der 2. Bundesliga. Mit der TSG Hoffenheim II wurde sie 2016 Meisterin der 2. Bundesliga und mit der DFB-U17-Auswahl im gleichen Jahr Europameisterin. Im Oktober 2016 gab sie ihr Bundesligadebüt.

Sehr wertvoll für ihre sportliche und persönliche Entwicklung war das Jahr an der Universität Florida, wo sie für das Team der "Knights" spielte. Zurück in Hoffenheim erlebte sie die großen Champions-League-Spiele gegen Barcelona und Arsenal London mit. Ihre Rolle im Bundesligateam wurde immer wichtiger, und das blieb auch der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht verborgen. Am 11. April 2023 feierte sie in Nürnberg gegen Brasilien ihr Debüt im A-Nationalteam. Linder gehörte zum erweiterten Kader für die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland, wurde dann aber kurz vor dem Turnier gestrichen.

Doch im September und Oktober kam sie in allen Nations-League-Spielen als linke Außenbahnspielerin zum Einsatz und zeigte speziell gegen Wales vor eigenem Publikum in der PreZero-Arena – einen Tag nach ihrem 24. Geburtstag – in Sinsheim eine tolle Leistung. Familie und Freunde feierten die sympathische Fußballerin mit Plakaten und Anfeuerungsrufen. Über die Nations League können sich die DFB-Frauen unter Horst Hrubesch noch für Olympia 2024 in Paris qualifizieren. Auch für ein ganz großer Traum. "Olympia ist nur alle vier Jahre, alle Sportarten kommen dort zusammen", beschreibt sie die Faszination Olympia. mir