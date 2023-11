Bei den Bad Raps im Rappenauer Turnverein wird die 22-jährige Charlotte Schall als freundlich, nett und hilfsbereit geschildert, die stets – sei es auf oder rund um das Spielfeld – kühlen Kopf bewahrt und die Bad Raps und sich selbst von Erfolg zu Erfolg führt. Sie ist aktiv, geht voran, coacht, hilft und ist das große Aushängeschild.

Die Kinderkrankenschwester spielt aktuell in Los Angeles (USA) bei den Beach-Weltmeisterschaften im Ultimate Frisbee und will dabei ihre stolzen, internationalen Erfolge im Jahr 2023 krönen. Im Frühsommer steuerte Schall die deutsche Nationalmannschaft in Nottingham bei der U24-WM zum dritten Platz. In Limerick in Irland feierte sie die Europameisterschaft und konnte sich über die Ehrung "Beste Spielerin des Turniers" freuen.

Mit den Bad Raps lief es dagegen 2023 nicht optimal – nichts wurde es mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga. Doch das soll 2024 verwirklicht werden. will mit ihrem ungemein hohen Spielverständnis und großen Ehrgeiz trotz ihres engagierten Berufslebens vorangehen. Sie hat schon im frühen Kindesalter in der Familie Frisbee gespielt und von ihren drei Brüdern früh die Liebe zu diesem laufintensiven Spiel angenommen.

Im kommenden Jahr wird sie jedoch weit weg von TV Bad Rappenau und der Familie sein. Ab Januar wird Charlotte in Sierra Leone kostenlos für Mercy Ships auf einem Hospitalschiff arbeiten und zudem auch noch bei den Entwicklungshilfeprogrammen mitwirken. Dafür hat sie in ihrer Heimatstadt einen Spendenaufruf gestartet.