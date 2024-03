Bad Schönborn (dpa) - Die intensiv gesuchte Mutter einer am Rhein bei Hockenheim aufgefundenen getöteten Frau ist laut Polizei wohl ebenfalls tot. Einsatzkräfte hätten eine Leiche in einem See bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) entdeckt, bei der es sich "augenscheinlich" um die 51-jährige Mutter handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet.

