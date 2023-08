Anreise: Mit dem Zug etwa über Prag. Pilsen liegt im Westen Tschechiens, rund 90 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Brauerei von Pilsner Urquell: Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt das weitläufige Gelände, auf Tschechisch Plzenský Prazdroj. Führungen kann man online buchen.

Bierfeste: Jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende ist auf dem Brauereigelände Party mit Bands und reichlich Pilsner Urquell beim Pilsner Fest. Ein Tipp für Bierliebhaber ist das "Sun in a Glass"-Festival, das Mitte September rund um das Purkmistr-Gelände in Pilsen-Černice steigt: Hier präsentieren kleine Brauereien aus der Stadt und Region ihre Kreationen. Mit einem Probierglas ausgestattet, testet man sich durch.

Empfehlung: Die Bar Klub Malých Pivovarů zwischen Hauptbahnhof und Brauerei mit großem Fassbier-Angebot abseits des allgegenwärtigen Pilsner Urquells.

Mal kein Bier: Tatsächlich wird hier nicht nur Bier, sondern auch Sekt in rauen Mengen hergestellt. Der größte tschechische Produzent Bohemia Sekt hat vor den Toren der Stadt in Starý Plzenec seine Produktionsanlagen mit Verkauf und Führungen.

Informationen: Auskünfte und Tipps, auch übers Bier hinaus, für den Pilsen-Besuch gibt es in deutscher Sprache beim Tourismusbüro der Stadt unter www.visitpilsen.eu/de/.