Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Höhe Offenbach sind zwei Autofahrer verletzt worden - einer davon schwer. Ein Auto habe sich überschlagen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Vor dem Offenbacher Kreuz in Richtung Würzburg wollte ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntagabend demnach auf die A661 wechseln. Er sei vom linken Fahrstreifen der A3 über die fünfspurige Fahrbahn nach rechts gefahren und habe dabei nach eigenen Angaben den Wagen eines 53-Jährigen übersehen, hieß es.

Dessen Auto schleuderte nach dem seitlichen Zusammenstoß gegen eine Betonplanke. Dann überschlug es sich und landete auf dem Dach eines Wagens, der auf der Abfahrt in Richtung A661 im Stau stand. Dieser Wagen wurde dadurch nach vorn geschoben, sodass weitere vier im Stau stehende Fahrzeuge aufeinanderfuhren.

Den schwer verletzten 53-Jährigen bargen Feuerwehrleute aus dem Auto, Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Einer der Fahrer, der mit seinem Auto im Stau gestanden hatte, erlitt leichte Verletzungen, er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Drei Fahrstreifen waren über fünf Stunden lang gesperrt.