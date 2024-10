Speyer (dpa/lrs) - Nach der Verfolgungsjagd mit zwei verletzten Polizisten in Speyer sitzt der 29 Jahre alte Verdächtige in einem Gefängnis. Der wohnsitzlose Mann war am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden, der unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs einen Haftbefehl erließ, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Außerdem gehen die Behörden

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote