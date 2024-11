Lahnstein (dpa/lrs) - Nach einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) werden mehrere Menschen von Rettungskräften untersucht. 36 Menschen seien in dem Haus gemeldet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ob tatsächlich alle zum Notfallzeitpunkt zu Hause waren, sei allerdings noch unklar. Der Einsatz dauere noch an.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge räumten Einsatzkräfte der Feuerwehr das betroffene Mehrfamilienhaus sowie Gebäude in der näheren Umgebung, nachdem der Rettungsleitstelle ein möglicher Gasaustritt gemeldet worden war. Inzwischen habe sich bestätigt, dass in dem Haus tatsächlich Gas ausgetreten sei, sagte der Polizeisprecher.

Nähere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Während der noch andauernden Einsatzmaßnahmen könne der Verkehr in der Umgebung des Hauses beeinträchtigt sein, hieß es.