Leipziger Zoo

Anreise: Mit dem Zug fährt man in ca. 4,5 Stunden nach Leipzig. Der Bahnhof ist fußläufig vom Zoo und von der historischen Altstadt aus zu erreichen. Straßenbahnen verkehren im Minutentakt.

Übernachten: In Laufentfernung zum Zoo bietet das Sleepy Lion Youth Hostel z.B. Vier-Bettzimmer mit DU/WC für 72 Euro pro Nacht: www.hostel-leipzig.de

Wer länger bleiben will, für den lohnt die Ferienanlage Seepark Auenhain, nur 15 Minuten mit der S-Bahn entfernt und am Badesee gelegen. Nacht für vier Personen im Ferienhaus in der Hochsaison 278 Euro: www.seepark-auenhain.de

Aktivitäten: Der Zoo Leipzig bietet im Sommer im Online-Verkauf eine Familientageskarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder für 60 Euro an. Einzelpreise Erwachsene 23 Euro, Kinder ab sechs Jahren 15 Euro, darunter frei. Buggys und Bollerwagen können ausgeliehen werden: www.zoo.leipzig.de

Virtual Reality-Labor, eine Gefühlsachterbahn oder Utopie-Erlebnisausstellung präsentiert das Unikatum Kindermuseum. Ein neues Outdoor-Sommerprogramm unter Sonnensegeln nennt sich "Fabeltierpfleger". Unikatum Kindermuseum: www.kindermuseum-unikatum.de. Einen Ausflug wert ist das Völkerschlachtdenkmal.

Mit der Leipzig Card können Familien sparen: www.leipzig.travel/buchen/leipzig-card-leipzig-regio-card

Weitere Infos: www.leipzig.de