Kelkheim (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Kelkheim im Taunus eine Erntekrone für das Jahr 2024 entgegengenommen. Die rund einen Meter hohe und einen Meter breite Krone steht auf einem Gestell und besteht aus geflochtenen Ähren von Weizen, Roggen und Hafer. Steinmeier nahm auch an dem ökumenischen Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Martin teil.

