Kurpfälzisches Muesum App

> Der Hortus Palatinus (Pfälzischer Garten) des Heidelberger Schlosses war einer der bedeutendsten Renaissance-Gärten in Deutschland und galt als einer der berühmtesten Europas. Zeitgenossen rühmten ihn gar als "achtes Weltwunder". In Auftrag gegeben von Kurfürst Friedrich V. setzte der französische Architekt und Ingenieur Salomon de Caus die terrassierte Anlage zwischen 1616 und 1619 um. Um Platz für die unterschiedlich hohen Bereiche zu schaffen, mussten Teile des Berghangs gesprengt werden. Das Quellwasservorkommen am Hang des Königstuhls versorgte die Brunnen und Wasserspiele. Die einzelnen Areale waren, wie bei italienischen Renaissance-Gärten üblich, mit Zierbeeten, Irrwegen, Lusthäuschen und exotischen Pflanzen gestaltet und dienten der höfischen Gesellschaft zum Lustwandeln. Nachdem Friedrich V. in Böhmen zum König gewählt worden war und 1619 die Kurpfalz verließ, gingen die Arbeiten am Hortus Palatinus nicht weiter. Im 18. Jahrhundert wurde ein Teil des Skulpturenschmucks in die Schlösser Mannheim und Schwetzingen gebracht, das Gelände diente vor allem als Gemüsegarten. Immer wieder wurden seitdem Teile des Gartens umgewandelt.