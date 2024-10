Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Mit zwei Küchenmessern soll ein 55-Jähriger seine Ehefrau nach einem Streit im gemeinsamen Haus in Bad Kreuznach umgebracht haben. Vor dem Landgericht in der Stadt muss sich der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit am Dienstag (14 Uhr) wegen Mordes verantworten.

Die Anklage wirft dem 55-Jährigen vor, seiner Ehefrau insgesamt 59 Schnitt- und Stichverletzungen