Darmstadt/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei in Hessen ist in der Halloween-Nacht wieder zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Statt eine Gruppe Jugendlicher mit Süßigkeiten zu begrüßen, soll ein Mann in Südhessen sie beim Öffnen seiner Tür mit einer Gaspistole bedroht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe die Gruppe von vier jungen Leuten mehrfach an einer Tür in Reichelsheim geklingelt, teilte die Polizei mit. Als ein 28-Jähriger öffnete, soll er einen der draußen Wartenden mit der Pistole bedroht haben. Die alarmierten Beamten durchsuchten den Angaben zufolge die Wohnung und stellten eine Waffe sicher.

Die Bedrohung war indes nicht der einzige Einsatz für die Beamten in Südhessen. Bis 23.00 Uhr mussten sie laut Mitteilung mehr als 80 Mal ausrücken. So sollen in Bürstadt unbekannte Jugendliche Böller in Pferdeboxen geworfen haben. In Mörfelden-Walldorf explodierte ein Böller in einer Mülltonne. Am frühen Freitagmorgen meldeten Anwohner in Griesheim, dass Hauswände mit Eiern beworfen würden. Ob weitere Schäden entstanden sind, wird derzeit ermittelt. Verletzt worden sei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Brand durch Feuerwerkskörper

Die Polizei Offenbach berichtet ebenfalls von mehreren Einsätzen am Anfang der Halloween-Nacht wegen Eier- und Böllerwürfen. In Gravenbruch brannten demnach wegen eines Feuerwerkkörpers, der vermutlich durch einen Lüftungsschacht in eine Garage geworfen worden war, mehrere Kartons. Durch den Brand der Kartons wurden mehrere dort gelagerte Fahrzeugteile beschädigt, während das dort abgestellte Auto nach aktuellem Ermittlungsstand unbeschädigt blieb. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Des Weiteren kam es laut dem Polizeipräsidium Offenbach in Bischofsheim wegen eines Eierwurfs zu einer Auseinandersetzung. Ein Anwohner hatte die Gruppe Jugendlicher nach dem Wurf auf eine Hauswand zu Rede gestellt. Daraus entstand ein Streit, in dem der 31-jährige Anwohner einen der Jugendlichen getreten und geschlagen haben soll. Der 15-Jährige soll sich daraufhin mit Pfefferspray gewehrt haben. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Körperverletzung.

Viele Sachbeschädigungen durch Eier und Böller

Das Polizeipräsidium Mittelhessen meldete unterdessen für das gesamte Einsatzgebiet 18 Einsätze mit Bezug zu Halloween. Auch hier kam es vermehrt zu Eier- und Böllerwürfen. In Holzheim warf ein Unbekannter einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung. Der Böller beschädigte den Angaben zufolge dabei ein Sofa, eine Decke und Dekoration. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

In Nordhessen spricht die Polizei von 30 Einsätzen in der vergangenen Nacht. Auch hier ging es vorrangig um Eier- und Böllerwürfe durch Jugendliche. Dabei sei auch in einem Fall ein Briefkasten durch einen Böllerwurf beschädigt worden.

Im Rest von Hessen weitestgehend ruhige Nächte

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Wiesbaden verlief die Nacht laut Angaben weitestgehend ruhig. Auch in anderen Landesteilen gab es nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kaum Zwischenfälle. So sprach unter anderem die Polizei Frankfurt von einer "ganz normalen Frankfurter Nacht".